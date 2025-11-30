В Селидове ДНР открыли опорный образовательный пункт для детей

Это необходимо, пока не будет восстановлена местная школа

© Официальный Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина/ ТАСС

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти ДНР открыли в освобожденном Селидове опорный образовательный пункт для детей на время, пока не будет восстановлена местная школа. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Российские бойцы освободили Селидово 29 октября 2024 года.

"Для непрерывного обучения детей в Селидове открыт опорный образовательный пункт. <...> Здание школы разбито в результате украинской агрессии, но в Селидове остаются дети, которым мы обязаны обеспечить образовательный процесс. Теперь здесь работает опорный пункт, где есть все необходимое для обучения: канцелярия, оргтехника, планшеты", - написал он в Telegram-канале.

Глава республики добавил, что в учреждении, которое он посетил вместе с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым во время рабочей поездки в город, занимаются 12 детей. Всем им передали подарки.