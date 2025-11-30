В ОП призвали отменить критерии нуждаемости при назначении поддержки для матерей

Меры поддержки должны включаться особенно активно после прохождения 12-недельного срока беременности, отметила заместитель председателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Москвитина

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Критерии нуждаемости при предоставлении мер поддержки беременным женщинам и матерям должны быть отменены. Такое мнение в День матери высказала ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Москвитина.

"Очень важны меры поддержки с момента узнавания о беременности, с момента зачатия. Как только беременная женщина узнала, что ждет ребенка, даже на сроке четырех недель, она должна получить все возможные меры поддержки от медицинского сообщества, органов власти и бизнеса", - сказала Москвитина.

В качестве успешного примера она привела практику Нижегородской области, где реализуется программа "плюс ребенок, плюс доход", предусматривающая ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого нового члена семьи независимо от уровня дохода семьи. "Рожая ребенка, женщина гарантированно получает выплату 10 тыс. рублей в месяц первые три года. Три ребенка - 30 тыс. рублей, пять детей - 50 тыс. рублей. Это единственный регион, который гарантированно платит их независимо от критериев нуждаемости", - пояснила зампред комиссии ОП. Москвитина, мама четверых детей, подчеркнула, что меры поддержки должны включаться особенно активно после прохождения 12-недельного срока беременности.

"Самая главная поддержка от общества, кроме материальной и даже важнее материальной - это социальное одобрение беременной женщины. Это когда в транспорте уступают место. Это когда работодатель, узнавая, что сотрудница ждет ребенка, поздравляет ее, а не предлагает писать заявление об уходе. Это когда при приеме на работу не спрашивают о планах на материнство и не отказывают из-за возможной беременности", - сказала эксперт.

Поэтому, по ее словам, основная задача общества и государства - поддержка беременных женщин. "Они у нас на первом месте и должны приравниваться к категории особо значимых людей в нашей стране", - считает Москвитина.

"Женщина должна быть настроена на свое материнство с первых моментов беременности. Политика государства и отношение общества должны быть просемейными, ориентированными на будущих матерей", - заключила собеседница агентства.