Бойцы группировки войск "Центр" поздравили жительниц Донецка с Днем матери

Дончанка Ирина Цапович в ответ поблагодарила военных за хорошее настроение в начале дня

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие военной полиции и военной автоинспекции группировки войск "Центр" поздравили мам Донецка с их праздником - Днем матери, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие автомобильной инспекции совместно с военнослужащими военной полиции Центрального военного округа в городе Донецке провели акцию, в которой поздравили всех участников дорожного движения: пешеходов, автолюбительниц с этим праздником", - рассказал инспектор военной автоинспекции группировки войск "Центр" Илья Зыбин в предоставленном Минобороны видео.

Бойцы подарили женщинам букеты из белых цветов и пожелали им здоровья, любви, тепла и мирного неба им и их близким.

В свою очередь военнослужащие военной полиции поздравили сотрудниц магазинов, которые работают в этот день - женщины также получили букеты и пожелания любви, тепла и здоровья от военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.

Жительница Донецка Ирина Цапович в ответ поблагодарила военных за хорошее настроение в начале дня. "И хотела бы поздравить всех-всех мам, бабушек, прабабушек с этим замечательным днем. [Пожелать] здоровья и крепкого здоровья нашим деткам", - обратилась она.