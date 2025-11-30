Во Владивостоке снежный покров может достигнуть 6 см в первый день зимы

На дорогах возможна гололедица, местами снежный накат

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Формирование снежного покрова прогнозируется во Владивостоке 1 декабря, он может достигнуть 6 см. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"По прогнозам синоптиков, снег начнется во второй половине ночи и будет идти до утра. Ожидается, что высота снежного покрова может достигнуть 6 см", - говорится в публикации.

Там отмечается, что на дорогах возможна гололедица, местами снежный накат.

"Дорожные службы обращаются к жителям и гостям города с просьбой быть особенно внимательными и осторожными при передвижении во время непогоды", - говорится в сообщении.