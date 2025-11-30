Во Владивостоке 1 декабря школы перейдут на свободное посещение из-за непогоды

Те же правила касаются детских садов и учреждений дополнительного образования

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация Владивостока отменила обязательное посещения школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в первый день зимы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Владивостока завтра переходят на свободное посещение. Это связано с прогнозируемым ухудшением погоды", - говорится в сообщении.

В городском управлении образования отметили, что пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом, а для малышей и ребят постарше, которых родители не смогут оставить в этот день дома, будут организованы занятия и питание по обычному графику.

"По прогнозам синоптиков, снег начнется во второй половине ночи и будет идти до утра. Ожидается, что высота снежного покрова может достигнуть 6 см", - говорится в публикации. Жителей и гостей Владивостока просят быть особо внимательными и осторожными.