Ледовую скульптуру команды из Якутии признали лучшей на международном конкурсе

Всего в нем приняли участие 20 команд из Китая, Монголии, Перу, регионов России, районов Якутии, а также Якутска

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Работа команды из Якутии признана лучшей ледовой скульптурой на международном конкурсе ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии" в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

Победу по ледовым скульптурам одержала сборная команда Якутии "Омун" (Архип Скрябин из Мегино-Кангаласского района и Геннадий Оллонов из Усть-Алданского района, композиция "Материнский инстинкт"), по снежным скульптурам - команда Санкт-Петербурга "Лед и пламя" (Александр Поляков и Иван Федив, "На гребне волны"). Победителями в блиц-турнире стала команда Якутска "Хатас" (Максим Охлопков и Айсен Габышев, "Ый кыыhа").

Награждение состоялось в спорткомплексе "Триумф" в Якутске. Традиционно конкурс состоит из трех номинаций. В 2025 году тема для работ изо льда - легенды дикой природы, для скульптур из снега - фауна Арктики, для блиц-турнира - сказки народов мира.

Конкурс "Строганина"

В "Триумфе" также организовали республиканский открытый конкурс "Строганина", который является одним из наиболее зрелищных мероприятий. В этом году приняли участие 16 команд. Абсолютными победителями стала Любовь и Александра Михайловы из Намского района.

Конкурс состоял из трех этапов. Сначала презентация команды, затем отборочный этап, где учитывались скорость строгания рыбы, выстраивание и высота горки из стружек, а также суперфинал, где оценивались качество строгания, высота горки, а за красоту и толщину стружек начисляли дополнительные баллы.

Впервые в ходе "Строганины" состоялись народные состязания среди мастеров-кузнецов якутского ножа. Участники прошли несколько критериев проверки ножа - раскололи им лед пополам, распилили брусок дерева, разрезали войлок, настругали свежезамороженную рыбу и порезали бумагу.

Мероприятия вошли в программу республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии", который является визитной карточкой региона и одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране.

"В этом году мы его проводим уже 14-й раз. Для всех жителей Якутска этот фестиваль является долгожданным. Мы очень ждем, когда появятся скульптуры изо льда и снега на нашей площади Орджоникидзе, на территории 202-го микрорайона. Мы очень ждем конкурс строганины. Сейчас все видели, насколько [здесь] много людей, какой азарт. Трансляция идет по нашему республиканскому телевидению. Это часть нашей обыденной жизни с одной стороны, а с другой стороны - это часть нашего уникального культурного кода", - обратился к собравшимся в спорткомплексе глава Якутска Евгений Григорьев.