Путин пошутил над киргизским значением фразы "идти налево"

По словам президента России, в контексте культуры Киргизии это выражение не значит ничего плохого

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пошутил над фразой "идти налево", которая имеет другое, отличное от привычного значение в контексте культуры Киргизии. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Недавно Путин нанес госвизит в Киргизию совместно со странами - членами ОДКБ. Лидеров государств-участников повели по юртам, каждая из которых была обустроена в соответствии с традициями стран.

Путину рассказали, что в Киргизии фраза "иди налево" в адрес мужчины имеет другое значение - правая сторона юрты была женской, потому что там находились посуда и хозяйственные принадлежности, а левая - мужской.

"Когда мужчине говорили "иди налево" - здесь ничего плохо не было?" - удостоверился глава российского государства. "Да, ничего плохого не было", - заверил сопровождающий.