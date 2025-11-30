Воробьев навестил многодетную семью из Красногорска, чей сын погиб на СВО

В 2025 году семья была удостоена ордена "Родительская доблесть"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил многодетную семью Евгении и Романа Назаровых в Красногорске, старший сын которых героически погиб в бою на СВО. В 2025 году семья была удостоена ордена "Родительская доблесть", сообщил он в своем Telegram-канале.

Семья воспитывает семерых детей, включая двоих приемных.

"Их старший сын Андрей после окончания института ушел в армию, а после в числе первых отправился в зону СВО и попал в спецназ. <...> Андрей героически погиб в неравном бою - вместе с двумя товарищами он принял решение атаковать группу противника, чтобы отвести угрозу от подразделения", - написал Воробьев.

Андрей Назаров хотел стать военным корреспондентом. Он писал стихи о долге, чести, любви к семье и Отечеству, за что получил позывной "Поэт". За подвиг был посмертно награжден орденом Мужества, у него остались жена и маленький сын Рома.

Евгения и Роман Назаровы основали благотворительный фонд "Восход надежды" в память об Андрее, собирая гуманитарную помощь для бойцов и отправляя ее на передовую. Так, Роман уже совершил более 60 таких поездок.

Фонд Назаровых также поддерживает проекты в области спорта, науки, литературы и искусства.

"В Красногорске в честь Андрея назвали сквер рядом с Чернево-Успенским прудом. Там установлен камень, на котором высечены строки одного из стихов нашего бойца. Подмосковье помнит своих героев", - подчеркнул губернатор.