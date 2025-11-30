В Селидове ДНР развернули ПВР для беженцев из Красноармейска и Димитрова

С людьми работают волонтеры и сотрудники местной администрации

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Пункт временного размещения организовали в Селидове ДНР для жителей, которые эвакуировались из красноармейско-димитровской агломерации, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Сейчас жители Красноармейска, Димитрова и прилегающих к ним населенных пунктов находятся в пункте временного размещения в Селидове, с ними работают волонтеры и сотрудники местной администрации. Далее займемся оформлением их документов и выплат положенных пособий", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что жители пешком выбирались из красноармейско-димитровской агломерации.

"Рассказали, что в этом видели единственную возможность выжить, потому что боевики ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС), отступая, уничтожают гражданский сектор", - добавил глава ДНР.

Пушилин вместе с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым, руководителем ЦИК партии Александром Сидякиным и депутатом Госдумы Зурабом Макиевым проверили условия размещения в ПВР.