В России уже трижды провели успешную трансплантацию рук

Технология имеет перспективы массового внедрения, отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские врачи успешно провели уже несколько трансплантаций донорских рук, эта технология имеет перспективы массового внедрения. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия").

"На момент выпуска [интервью] уже будет реимплантирована третья верхняя конечность. <…> По-простому скажу: пересадили руки, - сказал депутат. - Это пионерские разработки, но я уверен, что наши не остановятся. Наши довернут до результата, который будет массовым".

Башанкаев отметил, что подобные операции проводятся на основе разработок директора НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, члена-корреспондента РАН Сергея Петрикова и главного внештатного специалиста московского департамента здравоохранения, пластического хирурга Натальи Мантуровой. "Кто-то думает, что мы стоим на месте - нет. Потому что медицина прекрасно понимает свою ответственность перед ребятами. Пацаны сейчас защищают нашу Родину. Если мы их не будем защищать, то кто будет защищать?" - подчеркнул он.

Парламентарий объяснил, что для таких трансплантаций используются конечности граждан, у которых наступила "мозговая смерть" и чьи родственники согласились на операцию. "Это донорские органы", - констатировал Башанкаев.