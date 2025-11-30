Дмитриев получил награду от Торговой палаты США за содействие в переговорах

По словам главы РФПИ, в России работает более 150 американских компаний, из которых свыше 70% оперируют в стране дольше 25 лет

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев получил награду от Торговой палаты Соединенных Штатов за содействие диалогу между Россией и США.

"Сегодня получил награду Торговой палаты США "За лидерство в содействии диалогу между США и Россией", - написал Дмитриев в субботу в X.

По его словам, в настоящее время в России работает более 150 американских компаний, из которых свыше 70% оперируют в стране дольше 25 лет.

"Американские компании потеряли более 300 млрд долларов упущенной выгоды в РФ из-за политики [бывшего президента США Джо] Байдена", - добавил глава РФПИ.