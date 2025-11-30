ТАСС: организаторов и нападавших на танкеры Virat и Kaitos ищут
АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Атака на танкеры Virat и Kaitos с гражданами РФ на борту в Черном море не привела к жертвам, идет поиск организаторов нападений и выработка мер реагирования. Об этом ТАСС сообщил российские дипломатические источники.
"28-29 ноября танкеры Virat и Kaitos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз подверглись целенаправленным вероломным террористическим атакам. К счастью, благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров, подвергшихся нападению, удалось обойтись без жертв", - сообщили источники.
По их словам, "изучаются обстоятельства случившегося с целью установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования".
"В настоящее время российская сторона находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу, российские загранучреждения в Турции оказывают в этой ситуации все необходимое содействие", - отметили источники.