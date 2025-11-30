Стартовала акция Движения первых "Российский детский Дед Мороз"

Она призвана привлечь внимание к социально значимым профессиям

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ежегодная всероссийская акция Движения первых "Российский детский Дед Мороз" стартовала, она призвана привлечь внимание к социально значимым профессиям, сообщила пресс-служба организации.

"Ежегодная всероссийская акция Движения первых "Российский детский Дед Мороз" стартовала 30 ноября и продлится до 14 января 2026 года. Ее основная цель - привлечь внимание к социально значимым профессиям, чьи представители продолжают выполнять свой долг даже в период новогодних праздников. Участвуя в акции, дети учатся уважительному отношению к труду", - говорится в сообщении.

Наставники совместно с детьми будут проводить мастер-классы по изготовлению подарков. Поделки подарят представителям общественно важных профессий, которые работают в новогодние и рождественские праздники, в частности сотрудникам экстренных, медицинских, коммунальных служб.

"В преддверии новогодних праздников 20 ноября Дед Мороз провел встречу с юными участниками всероссийской акции "Всероссийский детский Дед Мороз из Великого Устюга". Мероприятие состоялось в национальном центре "Россия" в "Пространстве возможностей" Движения первых перед пресс-конференцией по запуску всероссийской акции "Елка желаний". Ребята получили возможность пообщаться с главным зимним волшебником", - сказали в организации. Председатель правления движения Герой России Артур Орлов напомнил, что акция "Российский детский Дед Мороз" впервые была организована в декабре 2022 года.

Общероссийское Движение первых - сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками движения являются более 13 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают более 51 тыс. первичных отделений.