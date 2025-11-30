BFMTV: военный покинул сцену во время выступления Макрона

Французский лидер заявил, что Франция вводит добровольную военную службу в качестве ответа на "грядущие вызовы и угрозы" в дополнение к профессиональной службе по контракту

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Французский военнослужащий ушел со сцены во время речи президента Франции Эмманюэля Макрона о расширении Вооруженных сил страны. Соответствующее видео 27 ноября опубликовал телеканал BFMTV.

На кадрах видно, как военный внимательно слушает французского лидера, находясь среди других военнослужащих. Он глубоко дышит, а после покидает сцену.

27 ноября Макрон, обращаясь к военнослужащим на военной базе в департаменте Изер, заявил, что Франция вводит добровольную военную службу для молодых граждан в качестве ответа на "грядущие вызовы и угрозы" в дополнение к профессиональной службе по контракту.