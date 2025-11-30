Мединский поздравил матерей России с праздником

Помощник президента РФ пожелал их сыновьям вернуться с СВО

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский поздравил россиянок с Днем матери и пожелал их сыновьям вернуться с СВО.

"Всех мам - с Днем матери! Сыновьям - вернуться", - написал он в своем Telegram-канале, прикрепив фото солдата, на чьем шлеме нанесена надпись "Мама сказала надеть".

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, где российские военнослужащие с различных направлений СВО поздравили мам с праздником.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.