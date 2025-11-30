Курские лесничества получили новые автомобили при поддержке Рослесхоза

Ключи руководителям отделов вручил губернатор Александр Хинштейн

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Лесничества Курской области получили новые автомобили, средства на приобретение которых выделены Рослесхозом. Ключи руководителям отделов вручил губернатор Александр Хинштейн.

"Лесничества Курской области пополнили 7 новых автомобилей Lada Niva Travel. Деньги на приобретение машин выделены Рослесхозом: в торжественной обстановке вручил ключи руководителям отделов и обсудили проблемы лесного хозяйства региона. Теперь эти автомобили станут надежными помощниками лесных инспекторов, которые смогут оперативно добираться до самых отдаленных участков, предотвращать пожары и нарушения законодательства", - написал глава региона в Telegram-канале.

Хинштейн поддержал предложение передать прежние автомобили лесничеств для нужд СВО.

На встрече обсудили вопросы необходимости корректировки лесного законодательства, расширения питомников для озеленения муниципалитетов и развития лесничеств. Лесники отметили, что это первая такая встреча с руководителем региона за последние 25 лет.

"Наш регион находится в непростых условиях и требует к себе особого отношения. Сразу после встречи созвонился с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым - договорились о приезде руководителя ведомства к нам в самое ближайшее время для того, чтобы обсудить вопросы и вместе найти решения", - добавил Хинштейн.

По словам губернатора, леса занимают всего 236,7 тыс. га - около 8% территории региона. При этом из-за СВО насаждения сильно пострадали, а проведение санитарной рубки и высадки саженцев ограничено или невозможно на площади свыше 110 тыс. га. При этом лесники выполняют все показатели.