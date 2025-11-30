Картину Рубенса "Христос на кресте" продали за €2,3 млн

ВЕРСАЛЬ /Франция/, 30 ноября. /Корр. ТАСС Александр Васильев/. Картина художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", которая считалась утерянной на протяжении более 400 лет, ушла с молотка на аукционе в Версале. Как передает корреспондент ТАСС, зал аукционного дома Osenat, где велись торги, был переполнен.

"Продано за €2,3 млн", - объявил глава аукционного дома Жан-Пьер Осена. Торги начались с суммы в €500 тыс. при оценочной стоимости в €1-2 млн. Имя покупателя пока не раскрывается.

По словам Осена, речь идет о необычной работе фламандского мастера. "Это не тот Рубенс, как его обычно представляют - картина несколько метров длиной, с мадоннами и другими персонажами. Это Христос, усопший Христос на кресте, поэтому, разумеется, такая работа меньше подходит для гостиной", - указал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он выразил мнение, что такая картина "предназначена для музея или для довольно специфического коллекционера", а сама по себе тема смерти "ограничивает стоимость картины", которая, несомненно, "является настоящим шедевром". Глава аукционного дома также добавил, что "художник Рубенс вложил в эту работу весь свой талант, всю полноту своей католической веры". "Это волшебная картина, и, на мой взгляд, она вполне могла бы занять место в музее. Причем в государственном музее", - подчеркнул глава аукционного дома.

Риск утраты для Франции

В то же время Осена допустил, что с большой долей вероятности картина отправится за пределы республики. "Политическая ситуация во Франции сложная, и депутаты не нашли ничего лучше, чем задуматься о введении налога на предметы искусства, - отметил он. - Ощущение, что делается все для того, чтобы эта картина уехала за границу - вот что драматично. Правительство не понимает, что предметы искусства нужно поддерживать и рассматривать как полезные активы". По мнению главы аукционного дома, такая политика властей в этом вопросе не слишком дальновидна и может навредить имиджу Франции.

"Риск того, что она отправится за границу, огромный. Французские коллекционеры сейчас несколько неохотно инвестируют, потому что боятся, что на них свалятся новые налоги", - заметил Осена.

Уникальная находка

Картина была найдена осенью 2024 года во время подготовки к продаже одного из парижских особняков, расположенных в квартале Монпарнас исторического VI округа французской столицы недалеко от Люксембургского сада. После обнаружения была проведена экспертиза, которая подтвердила подлинность написанной на дубовой панели работы, размеры которой составляют 105,5 на 72,5 см.

"Нам потребовался год на проведение экспертизы, ее осуществлял Нильс Бюттнер, президент Комитета Рубенса. Он нашел следы гравюры, выполненной по этой картине. Затем мы провели дополнительные исследования, чтобы показать, что пигменты и краски соответствуют тем, что использовал Рубенс", - подчеркнул Осена.

По его словам, "подлинность подтвердили и рентгеновские снимки". "Теперь картина будет включена в каталог-резоне художника. Так что это действительно исключительное открытие", - подчеркнул глава аукционного дома.

С конца XIX - начала XX века работа хранилась в расположенной в особняке мастерской французского художника Вильям-Адольфа Бугро (1825-1905), после чего перешла его дочери Энриетте Венсен-Бугро (1857-1913). С тех пор она оставалась в этой семье, доставшись по наследству выставившему ее на аукцион владельцу.

Как считает бельгийский юрист и ценитель фламандского искусства Ирен де Клене, "эта находка вызвала интерес в Бельгии". "И, конечно, хотелось бы, чтобы она была доступна для общественности", - отметила она, согласившись с мнением Осена, что место этой работы Рубенса - в государственном музее.

На картине, написанной приблизительно в 1620-1625 годах, изображен Иисус Христос на кресте на фоне темного неба. За ним виднеется Голгофа и открывается вид на залитый светом Иерусалим, над которым нависают тучи.