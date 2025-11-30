Националисты потребовали закрыть музей Булгакова и снести памятник ему в Киеве

Вышедшие на митинг люди выкрикивали на украинском языке "Долой Булгакова с Украины"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинские националисты провели в Киеве митинг с требованием закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова (1891 - 1940) и снести памятник ему. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Время.UA".

Он опубликовал видеозапись демонстрации, на которой видны около 10 человек, которые стоят с плакатами рядом со зданием музея Булгакова в Киеве и выкрикивают на украинском языке: "Долой Булгакова с Украины". Telegram-канал также опубликовал две фотографии памятника Булгакову, установленного рядом с музеем. Одно фото скульптуры сделано некоторое время назад. На другой фотографии видно, что сейчас памятник обмотан толстым слоем пластиковой пленки.

К этой пленке "активисты" прикрепили плакаты, обвиняющие Булгакова в "русском шовинизме" и показывающие его негативное отношение к украинским националистам. На одном из плакатов написан лозунг: "Долой русского шовиниста из Киева". На других размещены цитаты из романа Булгакова "Белая гвардия", в которых он отрицательно характеризует гетмана Павла Скоропадского (1873-1945), возглавлявшего в 1918 году марионеточный прогерманский режим на Украине, и украинского националиста Симона Петлюру (1879-1926), одного из лидеров Украинской Народной Республики (УНР), существовавшей в 1919-1920 годах. Одна из цитат гласит: "Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик".

Петлюра был убит в Париже человеком, который заявил, что сделал это в качестве мести за еврейские погромы на территориях, подконтрольных войскам УНР в годы гражданской войны. Убийца Петлюры был оправдан французским судом.

Рабочая группа по декоммунизации при городском совете Киева в декабре 2024 года рекомендовала демонтировать памятники Анне Ахматовой, Михаилу Булгакову и Михаилу Глинке. В марте 2024 года Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Булгакова "ярым украинофобом" и причислил его к "символам российской имперской политики". Национальный союз писателей Украины много лет борется за закрытие дома-музея Булгакова в Киеве.

Украинские власти с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР. С февраля 2022 года эти процессы лишь усилились. В рамках декоммунизации по всей Украине сносят памятники русским деятелям, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.