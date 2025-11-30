В Мурманской области закрыли проезд в Териберку

Ограничения ввели из-за непогоды

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Проезд в Териберку закрыли по погодным условиям с 18:00 мск, сообщил в Telegram-канале Минтранс региона.

"Сегодня, 30 ноября, с 18:00 мск закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 и автоподъезды к Териберке и Туманному в связи с плохими погодными условиями", - сказано в сообщении.

В оперштабе региона добавили, что на дороге наблюдают низовую метель и ухудшение видимости.