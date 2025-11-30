ТАСС: аэропорт Вильнюса закрывали не менее 16 раз из-за неизвестных объектов

Это произошло осенью 2025 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса закрывали этой осенью не менее 16 раз из-за обнаружения в его воздушном пространстве неизвестных объектов. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС.

В частности, 30 ноября с 18:09 по местному времени (19:09 мск) аэропорт литовской столицы не принимает и не отправляет самолеты из-за того, что в подконтрольной ему зоне замечены неизвестные воздушные шары или метеорологические зонды. В диспетчерской службе воздушной гавани ТАСС пояснили, что все рейсы, следующие в Вильнюс, пока перенаправляются в Каунас, а также в Ригу.

Предыдущий раз аналогичная ситуация сложилась вечером в минувшую пятницу. Тогда, по словам руководителя национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантаса Виткаускаса, инцидент доставил проблемы почти 3 тыс. пассажирам 28 авиарейсов. В частности, в районе аэропорта радиолокация зафиксировала примерно 60 запусков объектов, которые, предположительно, являлись метеорологическими зондами с сигаретной контрабандой. "Они целенаправленно запускались так, чтобы с учетом направления ветра оказаться в контрольной зоне столичного аэропорта", - утверждал Виткаускас.

Самолет с президентом

До этого работа воздушной гавани Вильнюса ограничивалась по причине появления в небе неопознанных объектов 24, 23, 20, 8 и 5 ноября, а также 30, 26, 25, 24, 21 и 5 октября. Кроме того, аналогичные инциденты фиксировались 26, 11 и 9 сентября. Один из них вынудил экипаж самолета с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту задержаться с приземлением.

Помимо этого, воздушную зону над вильнюсским аэропортом по причине полета несанкционированных метеозондов закрывали вечером 26 ноября, однако к тому моменту аэропорт уже приостановил прием и отправку рейсов из-за происшествия с польским самолетом, который при посадке в условиях сильного снегопада выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

30 кг контрабанды

Столичный аэропорт Литвы с сентября закрывается регулярно из-за того, что в его контрольной зоне оказываются запущенные с территории Белоруссии метеозонды с контрабандой сигарет. Ранее собеседник ТАСС в авиадиспетчерской службе балтийской республики сообщал, что всех пользователей литовского воздушного пространства проинформировали о "возможных несанкционированных полетах в юго-восточной части страны метеорологических аэростатов с контрабандой". Согласно предупреждению, "зонды могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль (около 37 км - прим. ТАСС)", а вес коробок с контрабандой, которые пытаются перебрасывать в Литву при помощи метеозондов, "может достигать 30 кг".