АТОР: туроператоры РФ не планируют проводить "эвакуационные рейсы" из Венесуэлы

Отдых туристов в Венесуэле закончится в плановые сроки, сообщила Ассоциация туроператоров России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Эвакуация туристов из Венесуэлы на фоне угрозы безопасности в воздушном пространстве страны не планируется российскими туроператорами. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Никаких эвакуационных рейсов для срочного вывоза туристов оттуда [Венесуэлы] никто не планирует. Как мы ранее писали, отдых туристов в Венесуэле закончится в плановые сроки - за ними прибудет пустой самолет той же авиакомпании для вывоза прямым рейсом в Москву. Никто не заканчивает отдых досрочно и не эвакуируется", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации.

Ранее президент США заявил, что все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее "полностью закрытым". Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с наркоконтрабандой. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать удары по территории республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы.