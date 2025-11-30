В развитие ЖКХ Комсомольска-на-Амуре направят более 350 млрд рублей

Он станет первым городом в России, где в рамках государственно-частного партнерства будет заменено 100% всех сетей водоснабжения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Росводоканал" совместно с ВЭБ.РФ направит в развитие систем водоснабжения и водоотведения Комсомольска-на-Амуре свыше 350 миллиардов рублей. Он станет первым городом в России, где в рамках государственно-частного партнерства будет заменено 100% всех сетей водоснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе "Росводоканала".

"Администрация города и правительство края более года самым тщательным образом рассматривали и анализировали предложение о концессии. В результате было принято решение, что такое соглашение отвечает интересам развития города. Нынешнее положение "Горводоканала" не позволяет предприятию нормально развиваться и тем более вести модернизацию, которая остро необходима. Для этого требуется значительный объем инвестиций. Концессионер - компания "Росводоканал" - имеет достаточные возможности, чтобы такие средства вложить. Надеюсь, что концессия даст новый импульс в развитии систем водоснабжения и водоотведения Комсомольска с прицелом на подключение новых объектов: жилья, социальной сферы и промышленности", - заявил глава города Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев, слова которого приводятся в сообщении.

Вся коммунальная инфраструктура по условиям соглашения останется в муниципальной собственности. Концессионная модель позволяет привлекать частные инвестиции для модернизации стратегически важных объектов, сохраняя за городом контроль над ними. Срок действия соглашения составит 49 лет. Объем инвестиций в первые 20 лет - более 73 млрд рублей. Все сотрудники водоканала сохранят рабочие места и будут обеспечены в полном объеме социальными гарантиями и льготами.

По оценкам независимой экспертизы, проведенной по заданию городских властей, износ водопроводных и канализационных сетей составляет от 60 до 80%, а на некоторых участках превышает 90%. За время действия соглашения планируется модернизировать 23 объекта водоснабжения и 54 объекта водоотведения - это водозаборные сооружения, насосные станции, коллекторы. Ключевым проектом станет масштабная модернизация городских очистных сооружений. Внедрение современных технологий позволит значительно повысить качество очистки сточных вод и улучшить экологическую безопасность: сократится объем сбрасываемых загрязняющих веществ, что положительно скажется на состоянии реки Амур.

Крупнейший проект модернизации системы водоснабжения и водоотведения города будет реализован в партнерстве с ВЭБ.РФ в рамках совместного предприятия. Это позволит не только обновить инфраструктуру, но и создать новые стандарты качества водоснабжения для жителей Комсомольска-на-Амуре.

"Обеспечение жителей качественной питьевой водой и надежная работа систем водоотведения - наш ключевой приоритет. Группа компаний "Росводоканал" активно развивает механизмы государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения. Этот проверенный механизм позволяет быстро и качественно обновить объекты городской инфраструктуры, повысить качество жизни горожан. Под управлением компании работают 13 водоканалов в городах, в том числе в Омске, Тюмени, Воронеже, Южно-Сахалинске, Архангельске. Эти предприятия обслуживают 7,8 млн жителей, обеспечивая им доступ к качественным коммунальным услугам", - добавил председатель совета директоров холдинговой компании "Росводоканал" Олег Маркелов.