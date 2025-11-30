Вильфанд: в шести регионах прогнозируют температуру в декабре выше нормы

В частности, речь идет о Якутии и Хабаровском крае

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Температура выше климатической нормы ожидается в декабре на всей европейской территории, а также в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России повсеместно в декабре температура будет выше нормы: в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и частично на востоке Уральского федеральных округов страны. Кроме этого, температура классом "выше нормы" будет отмечаться на востоке Якутии и в Хабаровском крае", - сказал он.

Метеоролог отметил, что на остальной части Якутии и в Камчатском крае температура будет ниже по отношению к норме. Показатель будет отставать от нормы декабря также в центре и северных районах Сибирского федерального округа.

"Имеет смысл отметить, что этот месячный прогноз лишь корректируется с тем прогнозом на отопительный сезон, который был выпущен в виде комплексного прогноза на месяцы холодной погоды", - отметил Вильфанд.