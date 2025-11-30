В РФ призвали ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

Несовершеннолетние, регулярно совершающие насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными и отвечать по закону как взрослые, считает председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Подростки, регулярно совершающие насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными путем принудительной эмансипации и отвечать по закону как взрослые. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее суд в Липецкой области приговорил к двум годам лишения свободы условно двух юношей 16 и 17 лет, которые весной ради видео в соцсетях избили на улице случайного 62-летнего прохожего. Дело получило широкий общественный резонанс. Как отметил Рыбальченко, "подобные действия, конечно же, должны более жестко наказываться".

"Я считаю, целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека, в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать [перед законом] не как дети, а как взрослые", - сказал глава комиссии ОП РФ.

Он напомнил, что сейчас процедура эмансипации несовершеннолетнего - признания подростка, достигшего 16 лет, полностью дееспособным - может быть только добровольной. "Но, когда мы видим неспособность повлиять на подростка, я считаю, что мы должны рассмотреть вариант принудительной эмансипации, то есть признания его полностью дееспособным, распространения на него всех требований закона, при нарушении которых наступает ответственность как у взрослого человека. Это, конечно, должно наступать не сразу, сначала надо дать человеку возможность задуматься", - подчеркнул Рыбальченко.

Буллинг в отношении взрослых

Глава комиссии ОП РФ отметил, что сейчас принимаются серьезные меры по борьбе с буллингом, но они в основном подразумевают ситуацию в подростковой среде. На примере инцидента в Липецке собеседник агентства обратил внимание, что буллинг не зависит от возраста и бывает не только в отношении несовершеннолетних.

"В данном случае это тоже проявление буллинга в отношении взрослого и даже пожилого человека, который фактически не может оказать сопротивление молодым здоровым ребятам. Они делали это, чтобы потом выложить в соцсетях, прославиться, и в своей среде они "герои", - заметил Рыбальченко. - Два года условно за избиение на камеру до повреждений средней тяжести, это, можно сказать, не очень серьезная ответственность. И вряд ли остановит других подростков в подобных ситуациях".