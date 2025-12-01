"Бессмертный полк" в Австрии почтил память воинов СССР

В движении отметили, что захоронения в Обер-Вальтерсдорфе, Ахау и Лаксенбурге под Веной оказались в "пустынном состоянии"

Редакция сайта ТАСС

© Австрийский "Бессмертный полк"

ВЕНА, 1 декабря. /ТАСС/. Участники "Бессмертного полка" в Австрии привели в порядок могилы и почтили память павших советских воинов - освободителей Европы от фашизма в Обер-Вальтерсдорфе, Ахау и Лаксенбурге под Веной в преддверии Дня Неизвестного Солдата. Об этом сообщили ТАСС представители общественного движения.

Они уточнили, что в окрестностях австрийской столицы расположено около 10 захоронений солдат Красной армии, погибших в апреле 1945 года при освобождении Вены. Однако указанные три захоронения оказались в "пустынном состоянии: без венков и признаков ухода".

"Особого внимания требовало захоронение в Обер-Вальтерсдорфе: его поверхность была полностью покрыта плющом, который разрушал и соседние могилы. Участники акции очистили территорию от сорняков, восстановили аккуратный вид братской могилы и возложили венки и цветы. Память поколений будет жить - не только в День Неизвестного Солдата", - заявили представители "Бессмертного полка".