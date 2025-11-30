Вильфанд: в Москве в течение недели будет тепло и без осадков

В частности, 4 декабря в столице ожидается до плюс 5-6 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Очень высокие температуры для начала декабря прогнозируются в Москве в течение всей недели. Погода будет облачной с прояснениями, но без осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве в течение всей недели прогнозируются очень высокие температуры для этого времени года. Ночные температуры будут около 0 отметки: минус 1 - плюс 1 градус в самой столице, по области - минус 3 - плюс 2 градуса. А дневные температуры будут с небольшими положительными значениями: преимущественно плюс 2-4 градуса. Однако в четверг, пятницу и субботу не исключено повышение до плюс 5-6 градусов. Кроме того, можно сказать, что "север перекрыт", то есть похолодания ждать неоткуда. С Северного Ледовитого океана никакие воздушные массы прийти не могут, потому что север перекрыт этим зональным процессом, переносом воздушных масс с запада на восток", - сказал он.

Также на неделе в столице будет облачно с прояснениями. Несмотря на высокое давление, облака над городом будут вызваны так называемой подинверсионной облачностью, когда из-за неправильного распределение температуры воздух не охлаждается при увеличении высоты, а молекулы водяного пара не могут подняться вверх. Но осадков из-за этих облаков не будет.

"Москва сейчас экологически чистый город, но все-таки вредные аэрозоли в ближайшую неделю не будут рассеиваться, условия для этого не очень хорошие", - заключил метеоролог.