Вильфанд: в нескольких округах России ожидается дефицит осадков в декабре

В частности, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дефицит осадков в декабре будет наблюдаться на территориях центра европейской России, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дефицит осадков в декабре прогнозируется в Воронежской, Тамбовской, Курской, Тульской, Рязанской и Брянской областях. На азиатской части страны дефицит осадков ожидается на востоке Сибирского федерального округа и на западе Дальневосточного федерального округа. То есть это Красноярский край и часть Якутии", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что избыток осадков в декабре прогнозируется в североевропейской России. Это Мурманская область, север Архангельской области, Ненецкий автономный округ, восток Коми и север Урала, куда входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Избыток осадков в декабре будет наблюдаться на юге Сибири и юго-западе Дальневосточного федерального округа. Это юг Красноярского края, Тува, Хакасия, Иркутская область, Бурятия и запад Забайкальского края.

Также избыток осадков будет отмечаться фактически на всем Тихоокеанском побережье страны. "Здесь и Камчатский край, и Магаданская область, восток Хабаровского края, Сахалин и весь Приморский край", - заключил он.