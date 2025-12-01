Мошенники начали использовать схему с "призами" от известных блогеров

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мошенники в России начали похищать деньги с карты, предлагая забрать приз якобы от известных блогеров за участие в конкурсе. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Как правило, реклама конкурса с денежными призами размещается в соцсетях на страницах блогеров. Потенциальная жертва переходит по указанной ссылке, чтобы принять участие в конкурсе. Спустя время человеку сообщают, что он стал победителем, и ему положен приз. Но для его получения нужно указать номер банковской карты, персональные данные и согласие на их обработку.

Когда жертва предоставляет реквизиты карты, ее просят оплатить госпошлину. Человек нажимает на кликабельную кнопку, которая расположена под картой, и тут же с банковского счета без согласия жертвы и без какой-либо авторизации списываются деньги. Связь при этом с сообщившими о выигрыше прекращается, а приз человек не получает.

В МВД в связи с распространением этой схемы просят быть предельно внимательными при участии в конкурсах. Прежде всего, стоит убедиться, что страница блогера или других известных людей не взломана.