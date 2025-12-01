Эксперт Якимов: в РФ в 2026 году последним учебным днем в школах будет 26 мая

Каникулы в 2026 году ни длиннее, ни короче не будут, уточнил директор Лицея МПГУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Последним учебным днем в школах России в 2026 году будет 26 мая вместо 31 мая. Об этом ТАСС сообщил директор Лицея МПГУ Игорь Якимов.

"С 2026 года последним учебным днем будет 25 мая при обучении по триместрам и 26 мая - при обучении по четвертям", - сказал он.

Эксперт уточнил, что согласно составленным и утвержденным календарным учебным графикам каникулы в 2026 году ни длиннее, ни короче не будут. Исходя из распоряжения Министерства просвещения РФ, в 2026 году они начнутся 26/27 мая соответственно, чтобы школы могли подготовить свои пункты проведения экзаменов.

Кроме того, согласно приказу Министерства просвещения РФ, каникулы не могут быть короче семи календарных дней подряд. В сумме дети за год должны отдохнуть 30 дней, при этом летом отдых должен быть 8 недель и более.