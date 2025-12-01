В ГД внесут законопроект о запрете на платные парковки у многоквартирных домов

По словам председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, действующие правила приводят к росту социальной напряженности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете на территории всей России платных парковок в жилых зонах многоквартирных домов. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", введя федеральный запрет на размещение платных парковок в жилых зонах, в том числе возле многоквартирных домов. Сейчас такой запрет может вводиться по решению регионов.

"Очевидно, что современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости. Это приводит к росту социальной напряженности. Правила сбора денег за платные парковки надо менять", - сказал Миронов ТАСС.

Как отметил Гусев, жилые зоны - это не коммерческая инфраструктура, плата за возможность припарковаться у собственного дома недопустима. "Закон должен прямо защитить жителей", - сказал он ТАСС.