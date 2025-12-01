На Камчатке дирекция по постройке больницы требует взыскать свыше 1 млрд рублей

Поводом обращения в суд стало нарушение сроков строительства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Единая дирекция по строительству камчатской краевой больницы требует взыскать с подрядчика "Крокус интернэшнл" свыше 1 млрд рублей за нарушение сроков строительства первого этапа медучреждения. Об этом сообщили в Арбитражном суде Камчатского края.

"В Арбитражный суд Камчатского края поступило исковое заявление КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница" к подрядчику АО "Крокус интернэшнл" о взыскании финансовых санкций в размере 1 млрд 21 млн рублей за нарушение сроков строительства первого этапа нового медучреждения", - говорится в сообщении.

Исковое заявление принято арбитражным судом, возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 28 января 2026 года.

В суде уточнили, что заказчик требует взыскать пени за просрочку и штрафы за многочисленные нарушения, выявленные в процессе строительства. При этом заказчик настаивает на том, что все необходимые для работы документы, в том числе проектная документация, были переданы подрядчику в установленном порядке в мае 2021 года. В обязанности подрядчика входило проведение входного контроля документации и своевременное уведомление о любых недостатках, чего сделано не было.

Подрядчик в ответном письме отклонил претензии, возложив ответственность за срыв сроков на заказчика. Он указывает, что заказчик не обеспечил передачу подрядчику надлежащей проектной документации, своевременно не предоставил технические решения, необходимые для устранения недостатков в ранее выполненных работах другим подрядчиком. Компания указала, что длительное время отсутствовал согласованный перечень медоборудования, без которого невозможно было запроектировать разделы проектной документации и осуществить закупку. Также среди причин - заказчик неоднократно вносил изменения в задание на корректировку проектной документации, что требовало внесения изменений в уже откорректированные подрядчиком разделы проектно-сметной документации.

Госконтракт на строительство больницы был заключен между сторонами в апреле 2021 года с окончательным сроком сдачи объекта 31 декабря 2024 года. Цена контракта составила 13 млрд 207 млн рублей.