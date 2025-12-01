Слуцкий предложил защитить страховые пенсии по старости от взысканий

Как отметил лидер ЛДПР, действующая практика приводит к тому, что пенсионеры могут лишаться значительной части своих выплат, а для большинства пожилых людей это единственный доход

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о снижении максимального размера удержаний по большинству видов задолженности до 30% из страховых пенсий по старости. Об этом Слуцкий сообщил ТАСС по итогам встречи представителей ЛДПР с гражданами старшего возраста, прошедшей в рамках партийного проекта "Трудовая доблесть России".

Парламентарий отметил, что действующая практика списаний приводит к тому, что пенсионеры могут лишаться значительной части своих выплат. "Это единственный доход для большинства пожилых людей, но тем не менее приставы беспрепятственно могут списать с него 50%, а иногда и 70% средств. Это недопустимо. Мы обязаны поставить законодательный заслон подобным процедурам, ведь сейчас после удержаний пенсионеры получают на руки суммы ниже установленного МРОТ", - подчеркнул он.

"Формально прожиточный минимум является нижним порогом, к которому должны привязываться все правовые решения, и взыскания, и доплаты. Но по факту такая защита работает лишь на бумаге: автоматического механизма защиты нет, пожилые граждане вынуждены сами просить о том, что им и так положено по закону. ЛДПР вносит законопроект, который защитит страховые пенсии по старости от подобных взысканий", - сказал Слуцкий.

Согласно законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), предлагается внести изменения в статью 99 закона "Об исполнительном производстве", предусматривающие установление пониженного предельного размера удержаний - не более 30% - из страховой пенсии по старости. Также предлагается ввести специальный порядок взысканий, при котором этот лимит не распространяется на социально значимые требования, такие как алименты, возмещение вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и вреда, причиненного преступлением: по этим категориям сохраняется действующий предел до 70%.

По словам Слуцкого, представители старшего поколения должны быть уверены, что получат свою выплату полностью. "В рамках проекта "Трудовая доблесть России" мы продолжим системную работу по поддержке людей труда, отдавших десятилетия на развитие страны и имеющих полное право на сытую и обеспеченную старость", - заключил депутат.