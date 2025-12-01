Минюст выступил против идеи списывать штрафы тем, кто придет на выборы

Ведомство в своем письме отмечает, что погашение такого штрафа фактически повлечет освобождение лица, совершившего правонарушение, от ответственности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ не поддержало предложение первого замглавы фракции "Новые люди", вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова списывать с избирателей неоплаченные штрафы на сумму до 2 тысяч рублей при голосовании на выборах. Соответствующий ответ Минюста есть в распоряжении ТАСС.

"Инициатива, содержащаяся в вашем обращении, не может быть поддержана", - говорится в тексте документа.

Предложение выдвигалось Даванковым и Сарданой Авксентьевой, также представляющей фракцию "Новые люди". По мнению авторов, списание штрафов помогло бы стимулировать россиян приходить на избирательный участок.

Позиция Минюста

Министерство юстиции в своем письме отмечает, что административный штраф - это мера ответственности за правонарушение. Он нужен, чтобы предотвратить новые проступки как со стороны наказанного человека, так и других лиц.

"Таким образом, «погашение административного штрафа» в результате участия в выборах фактически повлечет освобождение лица от административной ответственности и не позволит обеспечить достижение целей административного наказания и восстановления социальной справедливости", - говорится в тексте.

Кроме того, предлагаемая в законопроекте мера поставит граждан, не имеющих административных наказаний, в неравные условия и в целом приведет к дискредитации избирательных кампаний в РФ, заключили в Минюсте.