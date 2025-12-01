"Калашников" выделит 10 целевых мест в вузах для молодежи из "Народной дружины" ДНР

Молодые люди смогут бесплатно получить образование по востребованным на предприятиях холдинга специальностям

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" предоставит 10 целевых мест в ведущих технических вузах России для абитуриентов и студентов из региональной общественной организации "Народная дружина" ДНР. Об этом сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников.

"У нас выделено целевых 10 мест от концерна "Калашников" для участников "Народной дружины" с сегодняшнего дня", - сказал он в ходе встречи с молодежью во время съезда организации, который состоялся в Бердянске Запорожской области.

Как уточнили в компании, молодые люди смогут бесплатно получить образование по востребованным на предприятиях холдинга специальностям и все время обучения будут получать стипендию генерального директора концерна. "Калашников" гарантирует выпускникам трудоустройство на своих предприятиях, заключить договор о целевом обучении с концерном можно на любом курсе.