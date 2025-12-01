В РФ предложили усилить продвижение образа многодетной семьи в СМИ

С 1990-х годов была девальвация образа материнства, образ женщины демонстрировал пренебрежение семейными ценностями, заявила заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Средствам массовой информации необходимо активизировать работу по популяризации образа многодетной семьи как фундаментальной основы российского общества. Такое мнение выразила ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

"В средствах массовой информации с 1990-х годов наблюдалась девальвация образа материнства. Сложившийся образ женщины зачастую демонстрировал пренебрежение семейными ценностями, скептическое отношение к многодетности и отсутствие стремления к сохранению брака", - рассказала Москвитина.

Она отметила, что многодетные семьи "в современных условиях фактически создают новые ценностные ориентиры, вопреки транслируемым в медиа установкам". "Эти семьи самостоятельно формируют традиции, которые передают своим детям, способствуя раннему созданию семей и рождению детей", - добавила Москвитина, которая является матерью четверых детей.

Эксперт уточнила, что многодетные семьи формируют основу для воспитания патриотов. "Любовь к Родине закономерно вырастает из любви к собственной семье, - отметила она. - Поэтому необходимо наладить системную работу по продвижению образа многодетной семьи в современных СМИ".

Москвитина также отметила социальную значимость многодетных семей. "Дети из многодетных семей демонстрируют повышенную моральную устойчивость. Наблюдая счастливые семейные отношения, они получают полноценное личностное развитие в семейной среде", - добавила она.

"Многодетные семьи составляют основу нашего общества, однако в медиапространстве в основном они представляются в негативном свете. Между тем, именно в полных многодетных семьях формируются подлинные жизненные ценности россиян", - заключила собеседница агентства.