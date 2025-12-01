В посольстве России в Вашингтоне прошел "Географический диктант"

В акции приняли участие посол РФ в городе Александр Дарчиев и сотрудники диппредставительства

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Географический диктант" прошла в воскресенье в посольстве России в США. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Андрей Бондарев

По его словам, в акции приняли участие посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и сотрудники посольства. Диктант также написали сотрудники школы при диппредставительстве РФ и некоторые ее ученики.

Как добавил пресс-секретарь, проживающие в США соотечественники и американцы приглашены принять участие в акции в режиме онлайн. "Для них до 14 декабря открыта онлайн-регистрация для участия в диктанте", - уточнил Бондарев.

Географический диктант Русского географического общества (РГО) проводится в 11-й раз, тематика заданий охватила ключевые юбилеи 2025 года: 180-летие РГО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути. За годы проведения диктант объединил более 4 млн участников из России и 136 стран, став одним из крупнейших просветительских проектов России, а также лауреатом премии "Знание".