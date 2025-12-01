В Москве суд запретил брать на работу официантов только со славянской внешностью

Такое требование было обнаружено в одном из объявлений о наборе персонала в один из ресторанов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы по требованию прокурора заблокировал объявление в соцсети "ВКонтакте" о наборе официантов славянского происхождения. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Административный иск Савеловского межрайонного прокурора адрес в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации, удовлетворить. Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет по электронному адресу <...> (далее следует ссылка на объявление - прим. ТАСС) информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказано в тексте документа. В текущий момент текст объявления по указанной ссылке недоступен.

Как отмечается в документе, сотрудник прокуратуры проводила мониторинг интернета и обнаружила в сообществе в соцсети "ВКонтакте", посвященном набору сотрудников в различные организации общепита, объявление о найме официантов в один из ресторанов. Одним из требований к соискателям было исключительно славянское происхождение. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием о блокировке текста объявления, как дискриминационного.

"Информация из этого объявления может повлечь за собой нарушение устоявшихся в Российской Федерации межнациональных отношений, а также преимущества современной российской модели государственной национальной политики и приоритетов по укреплению гражданского единства, самосознания и сохранения самобытности многонационального народа Российской Федерации", - отмечается в требованиях прокуратуры о блокировке объявления. Суд с доводами надзорного ведомства согласился.