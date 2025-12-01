В научно-производственном центре Якутии предложили тестировать все БАС

Такое мнение сформировалось в связи с уникальными климатическими условиями региона

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Созданный в Якутии научно-производственный центр (НПЦ) "Полярный" должен стать площадкой для испытаний всех отечественных производителей беспилотных авиационных систем (БАС) из-за уникальных климатических условий республики. Такое мнение выразил ТАСС почетный полярник России, путешественник, председатель совета якутского регионального отделения Российского союза спасателей Николай Находкин.

Научно-производственный центр (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем (БАС) "Полярный" открылся в Якутске 28 ноября в ходе федерального форума "Цифровой алмаз". Якутия в 2024 году успешно прошла конкурсный отбор Минпромторга России на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологии БАС.

"Якутия - не только самое холодное место в России, здесь самый огромный перепад температур годовых - больше 100 градусов, то есть лучше места, где [можно] испытывать любую технику, нет, - считает Находкин. - Нужно использовать это конкурентное преимущество, и в Якутии, в этом научно-производственном центре, должны проводить испытания все производители БАС".

Как ранее отмечали региональные власти, НПЦ нацелен на формирование системы непрерывного образования, подготовки и обеспечения квалифицированными кадрами отрасли беспилотной авиации. Будет организована сетевая форма реализации образовательных программ среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования. В "Полярном" заработают студенческие конструкторские бюро и круглогодичный полигон подготовки кадров.

В регионе активно применяют беспилотники в мониторинге за пожарами и прохождением паводка, состоянием линейных объектов, поисковых работах.