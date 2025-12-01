На федеральной трассе "Байкал" наблюдаются заторы из-за непогоды

Пробки зарегистрировали на участке с 100-го до 184-го км

УЛАН-УДЭ, 1 декабря. /ТАСС/. Морозы до 30 градусов, снегопад и ветер сковали транспортное движение на федеральной трассе "Байкал" на границе Бурятии и Иркутской области. Заторы зарегистрированы на участке с 100-го до 184-го км, сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"На федеральной трассе Р-258 уже третьи сутки наблюдаются морозы до 30 градусов, сильный снегопад и ветер. Данный комплекс метеорологических явлений создал сложные условия для дорожного движения на автодороге: автомобильные заторы (преимущественно из грузового транспорта) наблюдаются уже вторые сутки на участках с 100 км (пос. Култук Иркутской области) до 184 км (поселок Выдрино Республики Бурятия)", - сообщили в ведомстве.

Помимо сложных погодных явлений, по данным дорожных служб, пробки вызваны грубыми нарушениями правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей - речь о выездах на встречную полосу движения. "Из-за этого спецтехника не может своевременно очистить и обработать дорожное покрытие от снега", - пояснили в Упрдор "Южный Байкал".

В настоящее время подрядные организации организовали круглосуточную работу. На линию вышли шесть единиц комбинированных дорожных машин и два автогрейдера, на местах дежурят экипажи Госавтоинспекции.

Сложные погодные условия, по данным синоптиков, сохранятся до 2 декабря. "Похожая погода будет до тех пор, пока полностью не замерзнет озеро Байкал. Из-за высокой влажности воздуха снежные циклоны всегда будут курсировать на прилегающих территориях, всякий раз вызывая залповый интенсивный снег. Учитывая возросший трафик движения большегрузных автомобилей на данной федеральной автодороге в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, порой хватает и одного дорожного происшествия, особенно при участии большегруза, чтобы вызвать транспортный коллапс", - отмечает заместитель начальника ФКУ Упрдор "Южный Байкал" Зорикто Ленхобоев.