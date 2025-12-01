Вильфанд: в Москве будет теплый декабрь
04:09
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Декабрь в Москве будет сильно выше климатических характеристик по температуре, при этом количество осадков будет около нормы. Снег, по прогнозу, в декабре выпадет, но не в первой декаде месяца, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура в Москве в декабре будет существенно выше нормы, особенно первая декада. Количество осадков будет около нормы", - сказал он.
Практически вся европейская территория России, за исключением севера, находится в теплой части антициклона, в зоне повышенного давления. Это обусловливает отсутствие существенных осадков.