Вильфанд: в Москве будет теплый декабрь

Количество осадков ожидается в пределах нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Декабрь в Москве будет сильно выше климатических характеристик по температуре, при этом количество осадков будет около нормы. Снег, по прогнозу, в декабре выпадет, но не в первой декаде месяца, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве в декабре будет существенно выше нормы, особенно первая декада. Количество осадков будет около нормы", - сказал он.

Практически вся европейская территория России, за исключением севера, находится в теплой части антициклона, в зоне повышенного давления. Это обусловливает отсутствие существенных осадков.