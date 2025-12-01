В медучреждениях Новосибирской области введут масочный режим

Такое решение было принято на фоне роста амбулаторной обращаемости

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Масочный режим введут в медицинских учреждениях Новосибирской области в связи с ростом амбулаторной обращаемости на порядка 10-15% за неделю. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве области сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

"Мы будем вводить масочный режим, мы будем рекомендовать пациентам, которые обращаются с температурой, [проходить] по отдельном входу. Мы будем минимизировать контакты заболевших и здоровых детей. <…> Мы сегодня анализируем по количеству - сколько было обращений - и планируем это делать (вводить меры, - прим. ТАСС) со среды-четверга", - сказал он.

По словам Заблоцкого, всплеск заболеваемости произошел на прошлой неделе. Прирост составил порядка 10-15% к показателю предыдущей недели. Он уточнил, что на данный момент растет амбулаторная обращаемость.

Министр образования региона Мария Жафярова в ходе совещания сообщила, что школ, полностью приостановивших работу из-за карантина, нет. В одном детском саду на этой неделе заканчивается карантин. Меры вводятся в случае, если в одном классе заболело более 20% детей. Пока ужесточать ограничения не планируется.

По словам губернатора региона Андрея Травникова, ведомствам необходимо проанализировать риски и в случае необходимости ввести дополнительные меры санитарной безопасности. Он напомнил, что в нескольких регионах Сибири уже вводятся карантинные и другие мероприятия.

В Омске, по данным на 25 ноября, карантин из-за ОРВИ введен в 140 классах 23 школ и 64 группах 41 детского сада. В министерстве образования Кузбасса в 1 декабря сообщили, что две школы полностью переведены на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ и внебольничной пневмонии. Также ограничения затронули 58 классов в разных школах, где обучается свыше 1 тыс. детей.