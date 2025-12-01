Зарубин: Сийярто помогал переводчице Орбана во время переговоров в Кремле

Синхронист неточно передавала слова президента России Владимира Путина, сообщил журналист

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © REUTERS/ Ramil Sitdikov

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном помогал переводчице, когда она неточно передавала слова президента. Об этом сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин, опубликовав отрывок программы "Москва. Кремль. Путин" в своем Telegram-канале.

"Судя по дальнейшим кадрам, когда Путин говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто", - прокомментировал Зарубин.

28 ноября президент России Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан провели переговоры в Москве. Прошедшая в Кремле встреча Путина как президента и Орбана как премьера стала 13-й для руководителей двух стран и 3-й с начала СВО. Кроме того, Путин и Орбан активно поддерживают телефонный контакт.