В АСИ считают эффективной модель работы РСО с молодежью

Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Александр Вайно отметил, что студенческие отряды активно привлекаются в широкую профориентационную деятельность

Редакция сайта ТАСС

© Николай Яковлев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Модель работы Российских студенческих отрядов (РСО) с молодежью показывает свою эффективность. Такое мнение высказал ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

"Мы много раз обсуждали с коллегами из студотрядов их модель профориентации, как одну из самых эффективных. Объективно одним из лучших механизмов профориентации является возможность прикоснуться руками к будущей профессии, а студотряды дают такую возможность через привлечение к общественно-трудовой деятельности", - сказал он.

По словам Вайно, необходимо создать единую архитектуру по взаимодействию с молодежью, в которой РСО займет свою нишу. "То, что мы достаточно часто обсуждаем, это формирование общей архитектуры, в рамках которой струдотряды занимают определенную нишу активизма. Студотряды демонстрируют истории успеха конкретных молодых людей. Они действительно достаточно часто путешествуют по стране, реализуют множество значимых социальных проектов. Это то, что может интересовать школьников в шестом, седьмом, восьмом классах, важно показывать эти примеры. Но сегодня эта общая архитектура для молодежной политики только настраивается", - отметил он.

Вайно подчеркнул, что сейчас ведется работа по привлечению студенческих отрядов в широкую профориентационную деятельность. "Есть определенные задачи по вовлечению их [РСО] в профориентационную широкую деятельность, которая реализуется в рамках Министерства просвещения и Министерства труда и социальной защиты", - добавил он.