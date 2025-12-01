В Новосибирской области с замерзшего озера спасли более 300 косуль

Животные, мигрирующие из Алтайского края, оказались в опасной ситуации, не сумев самостоятельно преодолеть ледяной барьер

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Более 300 косуль спасли сотрудники министерства природы и МЧС в Карасукском районе Новосибирской области. Животные попали на замерзшее озеро во время миграции и не смогли сами пройти по льду, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В минувшие выходные на замерзшем озере в Карасукском районе была проведена сложная и масштабная операция по спасению сибирских косуль. Более 300 животных, мигрирующих с территории Алтайского края, оказались в опасной ситуации, не сумев самостоятельно преодолеть ледяной барьер", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для спасения копытных привлекли две группы инспекторов минприроды и сотрудников МЧС России. Для работы применили судно на воздушной подушке, что помогло безопасно двигаться по непрочному льду. К работе также подключили местных жителей и охотников.

"К сожалению, без потерь не обошлось, но общими усилиями удалось спасти большую часть поголовья", - цитирует пресс-служба слова начальника управления по охране животного мира министерства Семена Доплера. Он также подчеркнул, что эта ситуация наглядно демонстрирует, как при миграции копытные попадают в опасные места - как природные, так и созданные людьми. При этом Доплер добавил, что информация в СМИ о гибели нескольких сотен особей не соответствует действительности.

Косули застревают в изгородях, не могут подняться на обледеневших склонах водоемов, падают в канавы и котлованы, добавили в министерстве. Ранее минприроды предупреждало о начале сезона массовой миграции копытных в регионе, который продлится до января 2026 года. Инспекторы и охотоведы ведут круглосуточный мониторинг путей миграции животных.