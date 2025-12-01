Зоопарк Италии передал ростовскому парку "Малинки" 24 японские макаки

Сотрудники парка при подготовке к прибытию обезьян прошли обучение в Московском зоопарке

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Крупнейший зоопарк Италии "Биопарк" (Bioparco di Roma), расположенный на территории парка Вилла Боргезе, передал ростовскому парку птиц "Малинки" 24 японские макаки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Малинок".

"Биопарк (Bioparco di Roma), расположенный на территории парка Вилла Боргезе - крупнейший зоопарк Италии - подарил 24 японские макаки Южному парку птиц "Малинки". Переговоры шли чуть меньше года. Мы построили огромный тематический вольер согласно требованиям по содержанию японских макак, где предусмотрена возможность разделения и отделения животных, если что-то случается, для занятий с ними, проведения тренингов", - говорится в сообщении.

В парке уточнили, что внутреннее помещение для макак разделено на четыре зоны. Для животных предусмотрели также теплый вольер. Сотрудники парка "Малинки" при подготовке к прибытию обезьян из Италии прошли обучение в Московском зоопарке.

"В соответствии с проектом новой территории "Японские макаки" на площади 1,2 тыс. кв. м предусмотрены четыре современные оборудованные смотровые зоны, среди которых мост со смотровой площадкой для маломобильных групп населения и живописная смотровая площадка с водопадом. Оборудованы скалы, бассейн для животных", - добавили в парке.

Новая зона в "Малинках" закрыта, японские макаки находятся на карантине, открытие запланировано на 25 декабря 2025 года. Экспозиция представит зону Японии и Дальних островов, которые станут уникальными в РФ.