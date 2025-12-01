Больше половины россиян считают ресторан лучшим местом для первого свидания

Второй по популярности локацией стали бары

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 50% опрошенных россиян считают рестораны и кафе лучшими местами для первого свидания. Об этом сказано в совместном исследовании сети доставки "Много лосося" и сервиса знакомств Twinby (текст есть у ТАСС).

"Как оказалось, россияне не особо настроены ходить на первые свидания в настоящее время. Раз в месяц ходят 23% из них, в то время как реже раза в месяц - 39%. Самым популярным местом для таких встреч остаются кафе и рестораны (59%), а также бары (45%)", - говорится в тексте.

Более камерный досуг респонденты выбирают реже. Так, 32% опрошенных на первых свиданиях ходят в театр и на концерты, 21% - приглашают партнера в гости, а прогулки по паркам и набережным предпочитают 9%.

По данным опроса, большинство россиян заказывают сытные или понятные всем блюда. Так, блюда с морепродуктами выбирают 43%, стейки - 36%, роллы - 28%, тапас и блюда на компанию - 25%, пиццу - 24%. Отпугивают россиянок чаще всего блюда, которые нельзя делить с партнером (67%), диетические позиции (54%) и блюда, которые надо есть на ходу (42%).

При этом для 56% россиянок успешные свидания проходили с порцией сочного стейка, для 44% - с едой, приготовленной партнером самостоятельно, для 37% - свидание заканчивалось успешно в заведении с роллами, а 34% - упоминали, что за столом было хорошее вино.

Примерно одинаковое количество респондентов тратят на первые свидания до 1 тыс. рублей и более 10 тыс. рублей (36% и 33% соответственно). Что говорит о том, что среди россиян количество щедрых и, наоборот, бережливых партнеров примерно одинаковое. 21% опрошенных тратят на первое свидание от 1 до 5 тыс. рублей, 10% - от 5 до 10 тыс. рублей. Абсолютное большинство (91%) сошлось во мнении, что признаком удачного свидания можно назвать желание встретиться во второй раз, поделились эксперты.

Об опросе

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.