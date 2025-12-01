Эксперт Мирошниченко: в Приморье заболеваемость ВИЧ снизилась почти на треть

В статистике учитывается динамика за три года, сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора краевой клинической больницы №2

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Приморском крае снизился в 2025 год на 29% по сравнению с 2023 года. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора краевой клинической больницы №2 Елена Мирошниченко.

"На сегодняшний день у нас обследовано более 34% населения <...>. На фоне увеличения объемов обследования мы регистрируем снижение заболеваемости на территории Приморского края так же, как и на территории России <...> Выявленных случаев меньше на 29%, чем было выявлено в 2023 году", - сказала она.

По ее словам, в статистике учитывается динамика за три года. В этой связи сопоставляются данные за 2023 - 2025 год.

Мирошниченко добавила, что Приморский край остается регионом с самой высокой заболеваемостью ВИЧ на Дальнем Востоке. На снижение повлияло повышение уровня информированности населения о заболевании, использование контрацепции, а также прием антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированными. Всего в Приморском крае терапию принимают 93% заболевших.