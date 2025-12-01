Мишустин поздравил учителей математики с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что Россия гордится традициями математической школы и ее представителями

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей и преподавателей математики с профессиональным праздником, отметив, что Россия по праву гордится традициями математической школы и ее представителями.

"Примите мои поздравления с профессиональным праздником, который объединяет учителей, преподавателей, аспирантов, студентов и всех, кто посвятил себя математике <...> Россия по праву гордится традициями математической школы и ее выдающимися представителями, чьи исследования и открытия стали прорывом во многих направлениях - от вычислительных систем и программирования до космических разработок и искусственного интеллекта", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Глава кабмина подчеркнул, что фундаментальная наука является основой естественных и инженерных дисциплин, помогает развивать критическое мышление, генерировать новые идеи, придает мощный импульс техническому прогрессу и экономическому росту.

Мишустин также отметил, что сегодня правительство создает необходимые условия для укрепления научного потенциала России, реализации способностей и талантов молодежи, подготовки квалифицированных кадров. Так, в рамках национальных проектов формируются современные образовательные пространства, кластеры, кампусы, передовые школы, строятся учебные заведения, центры поддержки одаренных детей, модернизируется инфраструктура, внедряются педагогические инновации.

"Благодаря вашим знаниям, преданности делу и стремлению совершенствоваться воспитываются новые поколения ученых, инженеров, специалистов, новаторов, которые умеют мыслить на перспективу, творчески подходить к решению сложных задач, обеспечат успешное будущее России", - добавил премьер и пожелал здоровья, благополучия и всего самого лучшего.