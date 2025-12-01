Академик Покровский призвал усилить профилактику ВИЧ-инфекции

Более 50 млн человек в России ежегодно тестируются на ВИЧ-инфекцию

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ВИЧ-инфекция распространяется почти во всех регионах России и выявляется там, где прежде не отмечалась. Об этом сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

"Когда-то вирус иммунодефицита человека распространялся только в Конго в одном городе, а теперь он во всех странах мира точно так же, как и у нас. Сначала в РФ были отдельные регионы поражены, а сейчас практически нет ни одного региона, где нет ВИЧ-инфекции. Причем о новых случаях и на Чукотке сообщают, и в Хакасии, то есть практически везде идет распространение вируса", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Покровский уточнил, что при этом более 50 млн человек в России ежегодно тестируются на ВИЧ-инфекцию. Тем не менее, необходимо усиливать меры по предупреждению новых случаев заражения. При этом до 75% новых случаев заражения фиксируются в связи с половой передачей от мужчин к женщинам.

Эксперт отметил отсутствие полового воспитания у детей как одну из проблем, которая приводит к заражению инфекцией в будущем. По его словам, рост количества случаев ВИЧ в дальнейшем будет продолжаться, однако возможно удастся стабилизировать число новых выявляемых случаев. "Главное - это профилактика, обучение людей, как себя вести, чтобы не заразиться инфекцией", - сказал он.

1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была провозглашена по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1988 году.