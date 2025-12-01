В Курской области рассказали о судьбе 29 судимых чиновников

Из них два человека отстранены по решению суда, сообщил руководитель администрации региона Александр Крылов

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Были уволены или переведены на нижестоящие должности в связи с тем, что ранее привлекались к уголовной ответственности, 29 сотрудников органов власти Курской области и подведомственных региону учреждений. Об этом сообщил руководитель администрации региона Александр Крылов на заседании облправительства.

В ноябре губернатор Курской области Александр Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС, сообщал, что несколько десятков служащих и сотрудников органов власти Курской области и подведомственных учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, были уволены или переведены на другие должности.

"На данный момент по 29 сотрудникам приняты решения. 12 уволены или отстранены от должности, в частности, два человека отстранены по решению суда, пять переведены на нижестоящие должности, в отношении 12 планируется увольнение или перевод на нижестоящие должности", - сказал руководитель администрации региона.

Крылов добавил, что поручение губернатора Курской области по увольнению или переводу на должность, не связанную с распределением бюджетных средств, в полной мере выполнили региональное министерство ЖКХ и ТЭК, администрации города Курчатова и Курчатовского района.

Хинштейн информировал, что был сформирован список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были от нее освобождены по нереабилитирующим причинам. Глава региона заявлял, что тем, кого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за коррупцию, нет доверия в системе власти.